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Протесты у офиса Медведчука: Полиция взялась за активистов

18:30
Протесты у офиса Медведчука: Полиция открыла дело - фото 1
Протесты у офиса Медведчука: Полиция открыла дело

В субботу, 23 мая, Национальная полиция Киева открыла уголовное производство из-за протестов Нацкорпуса у офиса олигарха Виктора Медведчука.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Протесты у офиса Медведчука: Полиция взялась за активистов - фото 200436

По данным полиции, во время акций протеста на Большой Васильковской правоохранители задержали 17 человек.

Протесты у офиса Медведчука: Полиция взялась за активистов - фото 200437

По факту правонарушения следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Протесты у офиса Медведчука: Полиция взялась за активистов - фото 200438

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Что было ранее?

23 мая члены Нацкорпуса устроили протест у офиса Виктора Медведчука. Во время массового мероприятия активисты зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания. В результате действий протестующих произошел хлопок. Немного погодя партия ОПЗЖ заявила о взрыве и пострадавших.

В полиции эту информацию опровергли, отметив, что характерный "звук взрыва был вызван смесью с краской".

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Без табу
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