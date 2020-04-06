Прострелили голову: в Николаеве жестко расправились над уголовным авторитетом – СМИ

Прострелили голову: в Николаеве жестко расправились над уголовным авторитетом – СМИ

В понедельник, 6 апреля, в Николаеве тяжело ранили уголовного авторитета Михаила Титова по прозвищу "Мультик".

Об этом сообщают "Новости N".

Инцидент произошел около 14.00 возле бизнес-центра на пр. Центральный. По предварительной информации, мужчине прострелили голову. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Михаил Титов с женой Анной

Позже на место инцидента явилась полиция. При осмотре локации правоохранители обнаружили несколько гильз калибра 9 мм.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.





На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, под Одессой двое подростков зверски убили бездомного.