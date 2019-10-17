Под Одессой двое подростков зверски убили бездомного

Полицейские раскрыли зверское убийство бездомного

Детская жестокость, способная привести к фатальным последствиям, не знает границ. При этом зачастую подростки прекрасно понимают, что творят, но надеются на снисхождение копов и судей, поскольку им ещё нет 18.

В полиции Одесской области объявили о раскрытии жуткого убийства, к которому оказались напрямую причастны 12-летние школьники.

По данным следствия, в сквере города Беляевка малолетние изверги решили ради развлечения напасть на попавшего им на глаза бомжа.

Вооружившись камнями и палками, двое малолеток накинулись на ничего им не сделавшего мужчину, и долго избивали его. В итоге, когда пострадавший потерял сознание, школьники просто ушли с места преступления.

От полученных травм бездомный скончался. Судмедэксперты указали, что смерть наступила из-за открытой черепно-мозговой травмы - 56-летнему мужчине проломили голову.

Личности нападавших установили весьма быстро. Их уже задержали.

- По факту преступления открыто уголовное дело по части первой статьи 115 УК Украины - "Умышленное убийство". Обвиняемым грозит тюремный срок, поскольку в данном случае их возраст не является смягчающим наказание обстоятельством, - отметили в полиции.

Были ли у малолетних убийц проблемы с законом ранее, неизвестно. Впрочем, теперь они у них точно будут.