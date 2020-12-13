Пространство: 6 сезон не будет последним

Некоторые шоу способны выходить и после "смерти" / кадр из сериала "Пространство"

В преддверии выхода 5 сезона популярного научно-фантастического сериала "Пространство" авторы шоу заявили, что шоу не закончится шестым сезоном, а будет иметь продолжение. Но потом.

В ноябре 2020 стало известно, что Amazon решил продлить «Пространство» на шестой сезон, и на том закрыть проект.

СМИ связывали это с двумя причинами: во-первых, летом 2020-го Каса Анвара (сыграл марсианского пилота Алекса) обвинили в в домогательствах на съёмочной площадке, и потому его не будет в шестом сезоне, а во-вторых, шестую и седьмую книги первоисточника разделяет 30 лет.

Сценаристы и продюсеры сериала Дэниел Абрахам и Тай Фрэнк (они же авторы цикла-первоисточника, пишут под псевдонимом Джеймс Кори) считают, что речь идёт о паузе.

После шестого сезона у нас есть то, что мы считает вполне естественной паузой в истории. Это будет вполне похоже на удовлетворительный финал истории, которую мы разворачивали на протяжении пяти сезонов. Я думаю, что саму концепцию отмены стоит считать устаревшей.

Напомним, в 2018-м Syfy отменил проект после трёх сезонов, и в итоге Amazon спас проект, под крылом которого сериал продолжился. Авторы подчёркивают, что все материалы, декорации, актёрский состав и команда перешла с одного борта на другой — не исключено, что тут будет так же.

"Alcot Television Group — наша студия — плотно подвязана на франшизу. У них много планов, посмотрим, что будет дальше. Как бы там ни было, у нас есть вполне подходящая история на шестой сезон. У нас был похожий разговор, когда сериал закрыли в первый раз. Мы рассуждали, какие у сериала могут быть варианты структуры, и сюжетная линия в шесть сезонов уже тогда была одним из таковых", - говорят шоураннеры проекта.

Пятый сезон стартует 17 декабря 2020 года. А в 2021-м Кори выпустят заключительный девятый роман цикла «Падение Левиафана».