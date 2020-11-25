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Сериал Пространство: Дата старта 5 сезона и что будет потом

08:02
Пространство - грядет 5 сезон полета - фото 1
Пространство - грядет 5 сезон полета

Amazon объявил дату премьеры 5 сезона сериала «Пространство», а также продлил его на шестой сезон — это будет финал для шоу.

Пятый сезон сериала-экранизации одноимённого книжного цикла Даниэля Абрахама и Тая Френка, пишущих под псевдонимом Джеймс Кори, стартует 16 декабря 2020 года.

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Сюжет пятого сезона

В основу нового сезона легла пятая книга серии «Игры Немезиды», в которой пути команды «Росинанта» временно расходятся. Наоми Нагата решает семейный конфликт (её сын возглавляет радикальное крыло астеров), а Эймос вернулся на Землю, чтобы уладить кое-какие личные дела. Однако всё проблемы оказываются незначительными на фоне грядущей катастрофы.

График выхода 5 сезона

В этот раз сериал будут выпускать по модели второго сезона «Пацанов». Первые три эпизода выйдут 16 декабря, а затем каждую серию будут показывать раз в неделю.

Трейлер

Пространство 2020 - смотреть онлайн трейлер 5 сезона:

Шестой сезон

В шестом сезоне к своей роли не вернётся Кас Анвар (сыграл пилота "Росинанта" Алекса), которого летом 2020-го обвинили в сексуальных домогательствах на съёмочной площадке.

Остальной актёрский состав остаётся в проекте, как и шоураннер.

Производство шестого сезона начнётся 20 января 2021 — но эта дата может измениться из-за пандемии.

Сюжет 6 сезона

Шестой сезон охватит события шестого романа в цикле - «Пепел Вавилона». Вероятно, руководство сервиса пошло на такой шаг не только из-за скандала, но и из-за логической точки в повествовании — седьмую и шестую книги разделяет тридцать лет.

Ранее сериалом занимался Syfy, где шоу продержалось три сезона. Впоследствии проект выкупил Amazon - 4 сезон "Пространства" вышел в 2019 под крылом Джефа Безоса. И не пожалел об этом. "Пространство" - один из лучших фантастических сериалов нашего времени.

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