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Пространство 4 сезон: дата выхода сериала

14:10
Пространтсво 4 сезон: дата выхода - фото 1
Пространтсво 4 сезон: дата выхода

После того, как Amazon приютила у себя команду сериала "Пространство", появились первые позитивные слухи. Подходят к концу съемки 4 сезона сериала, и уже извстна приблизительная дата выхода его первой серии.

Компания Джеффа Безоса выкупила у SyFy права на 1-3 сезоны "Пространства", и осенью 2018 начали съемки 4 сезона.

Премьера 4 сезона сериала "Пространство" (или "Экспансия") запланирована на 13 декабря 2019. Шоу выйдет на Amazon Prime Video.

Пространство / Экспансия 2019 - смотрите тизер 4 сезона:

О громкой премьере было объявлено на Comic Con 2019 в Сан-Диего. Там же показали 5-минутный отрывок 4 сезона, чтобы доказать, что деньги самого богатого человека мира потрачены не зря. Подтверждаем - годно.

Пространство / Экспансия 2019 - отрывок, показанный в Сан-Диего:

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Amazon приютила сериал после того, как канал SyFy решил не продлевать его из-за низких рейтингов и особенностей распространения в разных странах. О приобретении они объявили в мае 2018 года, а уже 1 октября стартовали съемки нового сезона.

Как оказалось, глава Amazon Безос является большим поклонником фантастического цикла Джеймса Кори, на котором основан сериал "Пространство". По слухам, он был очень недоволен тем, что права на экранизацию в свое время были выкуплены каналом Syfy, и без сомнений выкупил права на франшизу.

Третий сезон стартовал в показе в апреле 2018, но Amazon вряд ли успеет до этого времени, так что стоит ожидат первую серию четвертого сезона "Пространтсва" уже летом 2019 года.

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Джефф Безос Сериалы Шоубиз Пространство
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