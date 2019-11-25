Пропажа вещей украинских моряков: в РФ назвали причину

Пропажа вещей украинских моряков: в РФ назвали причину

В РФ "оправдались" за исчезновение личных вещей экипажа украинских суден "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания — корабли были без присмотра — часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена… Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - отметил юрист.

Николай Полозов

Напомним, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". У СМИ возникли вопросы об условиях их возвращения и гарант поспешил дать ответы.

Отметим, что несмотря на кажущийся триумф, не обошлось и без ложки дегтя: российские моряки посрезали с украинских судов всю электронику, навигационные, оружейные системы, плафоны и унитазы.