Прокуроры поставили Стерненко дедлайны на изучение дела, хотя не передали его

Судья выполнил требования прокуроров

Прокуроры и менты хотят побыстрее расправиться с активистом и выполнить политический заказ на его посадку. Для этого они фактически не брезгуют ничем.

Как написал на своей странице в Facebook обвиняемый в умышленном убийстве патриот, с сегодняшнего дня прокуроры объявили о том, что 11 августа - последний день срока ознакомления стороны защиты с материалами производства.

При этом менты не просто не предоставили адвокатам Стерненко и ему самому доступ ко всему делу, но и игнорируют требования закона о ведении документации.

"При том, что следователь до сих пор не перевел документы с российского, а адвокаты не получили доступа к вещественным доказательствам, прокурор и судья выполнили указание Авакова и Венедиктовой, - отметил активист. - Делают это, чтобы поскорее спихнуть дело в суд и осудить меня за то что я не умер. Также это ограничение лишает меня права на обжалование сообщение о подозрении".

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Посадить самого активиста власти решили практически сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Запрос на посадку символизирующего проукраинскую позицию Стерненко формировал обиженный на Майдан Андрей Портнов. Впрочем, дело тянулось больше года, а только когда на должность генпрокурора назначили подконтрольную Банковой Ирину Венедиктову, события форсировали. Прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию главы ОГП подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену.

Суд назначил Стерненко два месяца домашнего ареста.