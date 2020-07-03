Апелляционный суд отказался отпустить Стерненко

18:00 03 июля,

Стерненко будет под домашним арестом

Несмотря на вполне очевидную абсурдность обвинений, выдвинутых против активиста, судьи Апелляционного суда Киева решили зашквариться по примеру своих коллег и отказались отменять меру пресечения для Сергея Стерненко.

В пятницу, 3 июля, служители Фемиды рассматривали жалобу адвокатов Стерненко, которые требовали выпустить его на свободу без каких-либо обязательств.

Впрочем, вопреки отсутствию реальных доказательств в совершении активистом преступления, а также доводов прокуратуры о том, что без меры пресечения он будет как-то влиять на ход следствия, судьи отказались выносить аргументированное с юридической точки зрение решение.

В итоге в апелляции отказали Стерненко в отмене избранного Шевченковским райсудом столицы решения, хотя несколько человек были готовы взять его на поруки.

В ходе заседания актвист утверждал, что правоохранительные органы не пытались установить заказчиков нападения на него.

- После первого нападения мне должны были предоставить охрану. Все прошения об этом были проигнорированы полицейскими. После второго покушения копы также не обращали внимание на существующую угрозу для жизни. Более того, есть информация о том, что в моем деле на генерального прокурора Ирину Венедиктову осуществлял давление глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Посадить самого активиста власти решили практически сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Запрос на посадку символизирующего проукраинскую позицию Стерненко формировал обиженный на Майдан Андрей Портнов. Впрочем, дело тянулось больше года, а только когда на должность генпрокурора назначили подконтрольную Банковой Ирину Венедиктову, события форсировали. Прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию главы ОГП подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену.

Суд назначил Стерненко два месяца домашнего ареста.