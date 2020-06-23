Прокуроры определились с мерой пресечения для Омеляна

Суд по избранию меры пресечения для Омеляна может пройти завтра

Во вторник, 23 июня, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян побывал на допросе у детективов антикоррупционного бюро по делу о якобы совершенных им незаконных действий, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 миллиона гривен.

Как заявил сегодня адвокат экс-министра с позывным "Гиперлуп" Тарас Пошиванюк, перед допросом прокуроры вручили ходатайство о применении меры пресечения к подозреваемому.

Омеляна обвиняют в издании приказа об уменьшении всех портовых сборов кроме маякового на 20%.

- Когда мы сегодня пришли в Национальное антикоррупционное бюро для участия в допросе, нам дали ходатайство о применении меры пресечения. Просят личное обязательство. Мы сообщили, что готовы предоставлять любые показания по этому уголовному производству, но только после ознакомления с материалами дела, - подчеркнул адвокат.

Судебное заседание, в ходе которого Омеляну будут выбирать меру пресечения, скорее всего, будет назначено на завтра.

Как известно, подозрение бывшему руководителю мининфраструктуры вручили 19 июня. По данным следствия, в декабре 2017-го чиновник издал указ об уменьшении всех портовых сборов, один из которых является частью доходов бюджета. Из-за этого, по данным аудита и судебной экспертизы, вместо ожидаемых 203 миллионов 500 тысяч гривен в казну "капнули" 173 миллиона 100 тысяч.

Более того, после провала министерство инфраструктуры, как утверждают следователи, "признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели".

Напомним, помимо этого уголовного дела Омелян фигурирует в еще одном, о декларировании недостоверной информации. Он якобы не внес в отчет о доходах 11 миллионов гривен. Правда, экс-министра могли не судить за этот проступок, поскольку срок давности преступления уже истек. Но бывший чиновник якобы отказался от закрытия производства, мотивируя это желанием восстановить свое доброе имя.