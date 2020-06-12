ГБР пришло с обысками в дом экс-министра Омеляна по вообще "левому" делу

Обыск у Омеляна провели из-за не связанного с ним дела

Утром в пятницу, 12 июня, детективы Государственного бюро расследований вместе со спецназом ворвались в имение бывшего главы министерства инфраструктуры Владимира Омеляна.

И хотя бывший чиновник является фигурантом связанных с коррупцией уголовных дел, а его деятельность в составе кабмина Гройсмана никак нельзя назвать по-настоящему эффективной, происходящее сегодня имеет четкий окрас политических репрессий.

Все дело в том, что пожаловали ГБР с постановлением об обыске по делу, которое вообще не касалось Омеляна. Производство зарегистрировали на бывшего владельца дома и почему-то решили обыскать здание, где уже четыре года живет экс-министр. Вероятности того, что оперативники ГБР попросту перепутали адреса и не выяснили, где именно живет фигурант их производства, нет абсолютно никакой. Так что пришли к Омеляну совершенно сознательно.

Речь же идет об уголовном деле об убийстве похищенного в разгар Майдана журналиста Василия Сергиенко. Дом, в котором сейчас живет Омелян, принадлежал семье экс-регионала Геннадия Бобова, которого называют заказчиком расправы над работником СМИ.

На момент, когда указанному ими подозреваемому принадлежал дом, где сейчас живет экс-министр, ГБР даже не существовало. Так что и производство должны были вести не детективы бюро, и по всем базам недвижимость значится как принадлежащая Омеляну.

"О таких лихих 90-х говорил Зеленский? По такой причине завтра могут зайти к любому. Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками. Владимир Зеленский, привет от Вас я получил!", - написал Омелян на своей странице в Facebook.

Поддержали пострадавшего от мусорско-репрессивной системы Омеляна многие активисты и политики. Так, нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил о том, что сегодняшние события еще раз продемонстрировали преобразование правоохранительной системы в карательную и возвращение к постсовку Януковича.

"Не пришли днем, не переспросили, кто здесь живет. А ворвались в 6:30. Когда-то такие подходы использовали КГБ, чтобы запугивать. Утро или поздний вечер, чтобы соседи были рядом. И понимали, что приехали к неблагонадежному. Мы узнали о таком случае только потому что Владимир - публичное лицо. Но такие случаи в исполнении правоохранителей случаются системно по всей стране. Это еще одно свидетельство провала правоохранительной реформы", - написал Юрчишин.