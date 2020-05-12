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Привет из 90-х: обидчикам Ермака бросили гранату в машину и сожгли мотоцикл (ВИДЕО)

15:00
Привет из 90-х: обидчикам Ермака бросили гранату в машину и сожгли мотоцикл (ВИДЕО) - фото 1

Пока мусора игнорируют необходимость расследования так называемых "пленок Ермака", а в НАБУ, САП, СБУ и ГБР просто проморозились и проигнорировали факты коррупции со стороны главы Офиса президента и его брата, с их обидчиками разбираются наемники.

В ночь на вторник, 12 мая, практически в одно и то же время неизвестные преступники совершили аналогичные нападения на имущество Сергея Шумского и Дмитрия Штанько - авторов "пленок Ермака", которые обратились в полицию с заявлением против главы ОПУ и его братца.

Дело о пленках Ермака переквалифицировали и передали Авакову

Как сообщают журналисты издания Игоря Коломойского the Babel, к которым по счастливой случайности якобы и обратились пострадавшие от неизвестных, возле дома Дмитрия Штанько злоумышленники подожгли его мотоцикл. Владельцу об этом сообщили соседи, ставшие свидетелями ЧП. Вовремя потушить транспортное средство не удалось. На месте инцидента работали копы, которые опросили очевидцев события.

 

Что же касается нападения на Шумского, то оно произошло в то же время, но в другой части Киева - на Троещине. Молодой человек в черной одежде и балаклаве на голове разбил стекло машины и бросил в салон ручную наступательную гранату. Взрыва не произошло, поскольку наемник не вытащил из боеприпаса чеку. Скорее всего, заказчики преступления просто хотели запугать обоих заявителей.

Примечательно, что нападавшего почти задержали гуляющие по Троещине свидетели карантина, но ему все равно удалось сбежать.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком, предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и пообещал написать на него заявление в ГБР и СБУ.

Президент о раскрытии своего Свинарчука не сказал ни слова. На Банковой заявили, что "Зеленский не собирается реагировать на посты в соцсетях", хотя ранее гарант это прекрасно делал.

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Андрей Ермак Коррупция полиция нападение уголовное дело Новости Украина
Бабель
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