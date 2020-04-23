Дело о пленках Ермака переквалифицировали и передали Авакову

САП нашла способ передачи дела Ермака в полицию

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его брат Денис сумели пройти половину пути для того, чтобы как минимум один из них пропетлял с уголовной ответственностью за совершенное преступление. Вместо коррупциионного правонарушения отныне им инкриминируют мошенничество.

О переквалификации дела, открытого Специализированной антикоррупционной прокуратурой по заявлению нардепа Гео Лероса, сообщили сегодня на странице юридической компании "Миллер" в Facebook.

Как оказалось, в САП сумели порешать и вместо злоупотребления влиянием переписать производство на более легкую статью. Более того, теперь уголовное дело передали из неподконтрольного Зе команде Национального антикоррупционного бюро в вотчину Авакова, где мусора-следаки обладают поразительно прокачанной способностью сливать дела.

"Дело передали после изменения уголовно-правовой квалификации по злоупотреблению влиянием на мошенничество. Суть злоупотребления влиянием заключается в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо выманивает деньги для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не является коррупционным преступлением, поэтому дело больше не находится в подследственности НАБУ".

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком, предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и пообещал написать на него заявление в ГБР и СБУ.

Президент о раскрытии своего Свинарчука не сказал ни слова. На Банковой заявили, что "Зеленский не собирается реагировать на посты в соцсетях", хотя ранее гарант это прекрасно делал.