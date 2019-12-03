Пристайко заявил о скором решении "языковой проблемы" с Венгрией и снятии вето

Пристайко сетует на неудобное дипломатическое положение, но надеется на лучшее

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отправился в Лондон на неформальный ужин со своими коллегами из стран-членов Североатлантического альянса. Встречи дипломата с представителями НАТО на официальном уровне остаются невозможными, поскольку венгры годами последовательно их блокируют.

Во вторник, 3 декабря, глава украинского МИД рассказал иностранным журналистам о том, что очень надеется на то, что Будапешт снимет табу на проведение комиссии Украина-НАТО.

По словам дипломата, в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит новый закон "Об образовании", в котором официальный Киев пошел на уступки действующим в интересах русских венграм.

- В ближайшие дни парламент рассмотрит закон о среднем образовании, предусматривающий решение последней рекомендации Венецианской комиссии. Этот закон уже стоит в повестке дня Верховной Рады. Я ожидаю, что после этого голосования Венгрия заявит о разблокировании работы Комиссии Украина-НАТО на уровне более высоком, чем послы, - отметил Пристайко.

Правда, венгры при этом разблокировку комиссии не планируют, поэтому мечты представителя Зе команды могут остаться невыполненными.

Кроме того, общаясь с журналистами в кулуарах мини-саммита НАТО, украинский министр заявил о том, что ему "приходится пояснять союзникам нашей страны, что Украина отстаивает свои восточные границы. Дескать, после односторонних отступлений войск на Донбассе многие дипломаты увидели нежелание государства бороться за независимость и территориальную целостность.

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".