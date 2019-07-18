Союз венгров призвал всех "вставать" и захватить Закарпатье

Венгры сепаратят

В четверг, 18 июля, сотрудники СБУ открыли уголовное дело по факту распространения пропагандистской информации, призывающей представителей нацменьшинств восстать против действующей в Украине власти и аннексировать Закарпатье по примеру Крыма.

В последнем номере газеты Союза венгров Закарпатья "Карпаталия" на первой же полосе опубликовали карту Венгрии, к которой почему-то пририсовали украинскую Закарпатскую область.

При этом коллаж с картой сопровождала надпись "Венгр, вставай!". С учетом подрывной деятельности Будапешта и активной поддержки и разжигания сепаратизма на украинской территории, реагировать на произошедшее пришлось сотрудникам СБУ.

После обращения в спецслужбу замминистра иностранных дел Украины Егора Божка, правоохранители открыли уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

"На первой странице газеты Kárpátalja общественного объединения "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", – написал Божок на своей странице в Twitter.

Дякую #СБУ @ServiceSsu та #ГПУ @GP_Ukraine за миттєву реакцію. УСБУ в Закарпатській обл. зареєструвало провадження за ознаками посягання на територіальну цілісність #Україна, яке продовжиться під процесуальним керівництвом Прокуратури Закарпатської обл. https://t.co/Dpm8F6hcjm https://t.co/tiVYEu1HuZ — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) July 18, 2019

Виновным в выходе тиража газеты в свет грозит от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Венгрия же, как известно, с 2014 года последовательно ведёт антиукраинскую политику, блокирует евроинтеграцию и взаимодействия Киева с НАТО.

Напомним, после принятия Верховной Радой закона об образовании венграм резко начали мерещиться ущемления прав нацменьшинств. Политики из Будапешта начали блокировать проведения комиссий Украина-НАТО, а также всячески противодействовать евроинтеграции нашей страны.

Чуть позже стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово раздавали паспорта всем желающим жителям Закарпатья. После этого Киев начал протестовать, утверждая, что правительство страны-соседки нарушает законы Украины. Венгерские же дипломаты рассказывали о том, что не видят в своих действиях проблемы.