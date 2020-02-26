Будущий премьер Тигипко катался в Луганск и обещал террористам приход России ВИДЕО

Тигипко на службе у русских. Луганск, 2014-й год

Один из представителей клана Януковича, который официально откололся от Семьи, но ментально остался "в системе", Сергей Тигипко еще в 2014-м году был одним из сторонников создания квазиреспублик. Об этом свидетельствуют люди, видевшие деятеля у захваченных админзданий в Луганске.

Главный претендент на пост премьер-министра Украины в апреле 2014-го рассказывал всем, что захватчики здания СБУ в Луганске "не являются гражданами России", хотя большинство боевиков как раз таки и были приехавшими из ростовской дыры.

Более того, в своих диалогах с захватчиками Тигипко выражал им поддержку и заявлял, что "скоро здесь будет Россия".

Так, возможный будущий глава Кабмина провел ночь с 8 на 9 апреля 2014-го в захваченном здании управления Службы безопасности, а сопровождали его вооруженные боевики из банды Мозгового.

Выходил из здания он уже вечером в компании террористов, после чего пожал одному из них руку и сказал "Ну все, держитесь тут".

"Я дрожащими руками достал мыльницу и включил видеозапись. Тогда впервые я увидел людей с Калашами и даже, кажется, пулеметом. Я очень боялся снимать, руки мокли, а мыльницу я прятал. Тигипко остановился и сказал в толпу: "Пацаны, все нормально, через месяц мы в России", - описал происходившее тогда свидетель тех событий, журналист Евгений Спирин.

Практически все СМИ утверждают, что вопрос назначения бывшего вице-премьера из команды Азарова Сергея Тигипко на должность премьера уже практически решен.

"Крепкий хозяйственник" из числа экс-рыгов целиком и полностью вписывается в политику Зеленского и его окружения, а прощупывание общества на предмет отношения к Валерию Хорошковскому в качестве премьера, как утверждают источники Без Табу, провалились. Поэтому из двух вероятных и не совсем прокураинских кандидатур на должность в Офисе президента решили выбрать чуть меньше зашкваренного персонажа.

Ранее Тигипко значился вице-премьер-министром, главой минсоцполитики и НБУ, нардепом, заместителем главы Партии регионов и лидером собственной политсилы "Сильная Украина".

После ухода из Кабмина в 2012-м фамилия Тигипко особенно нигде не всплывала вплоть до 2019-го года, когда бизнесмен купил у Петра Порошенко "Кузницу на Рыбацком".

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.

Впрочем, через какое-то время оказалось, что Зеленский решил "помиловать" главу правительства, хотя и полномочий таких у него не было. Но, поскольку самого заявления, как выяснилось, не существовало, весь этот движ в Зе команде оказался обычной показухой для народа.