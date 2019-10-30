Пристайко объявил о новом отступлении войск, но "только после перемирия"

Власти хотят увести войска еще и в Петровском

Не успели ещё оккупанты отойти от линии фронта в Золотом, как министр иностранных дел Украины заговорил о следующих шагах по отходу с позиций защитников страны. На этот раз в Петровском.

Как и в случае с Золотым-4, представитель Зе команды клянётся о начале отведения войск "синхронно и после недельного перемирия". При этом в Луганской области отступление начали спонтанно, в одностороннем порядке и не дожидались даже дня "тишины".

Тем не менее, рассказывать о "гарантиях безопасности" и намерениях демилитаризации "в случае выполнения русскими взятых на себя обязательств" никто не прекращает.

- Следующий наш шаг - разведение войск в Петровском. Оно возможно только если Россия начнёт придерживаться мирных соглашений, - подчеркнул Пристайко.- Мы выполняем нашу часть договорённостей и ждём того же от РФ.

При этом Кремль при переговорах по-прежнему остаётся лишь "сторонним наблюдателем", поскольку во всех переговорах оккупанта говорят об "ихтамнетах".

С "ДНР" и "ЛНР" Украина также напрямую ни о чем не договаривается, поскольку не признаёт созданные русскими квазиреспублики.

Так что фактически ситуация складывается не самым лучшим образом, когда Киев в одностороннем порядке отступает со своих территорий, не имея никаких гарантий безопасности, а также не возлагая ответственность за нарушения договорённостей на вторую сторону конфликта.