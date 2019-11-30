Принимал на почте: Московский поп "спалился" с наркотиками

Принимал на почте: Московский поп спалился с наркотиками

В Запорожье задержали священнослужителя УПЦ МП, получившего посылку с наркотиками.

Об этом сообщает "061.ua".

По данным СМИ, любителем запрещенных веществ оказался помощник запорожского митрополита УПЦ Луки Евгений Кугатов.

Получение товара проходило под контролем правоохранителей. При осмотре содержимого коробки, был обнаружен амфетамин. Спустя некоторое время на место происшествия явились работники ЧОПа, работающего на митрополита Луку.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука

По факту происшествия открыто уголовное производство (ст. 309 УКУ "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта").

Пресс-служба УПЦ МП данный инцидент пока никак не комментирует.

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