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В Крыму разграбили главный храм ПЦУ. Что творится? - ФОТО

18:20
В Крыму разграбили главный храм ПЦУ. Что творится? - ФОТО - фото 1
В Крыму разграбили главный храм ПЦУ. Что творится? - ФОТО

В Симферополе разграбили кафедральный собор Св. Владимира и Ольги.

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Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

По его словам, еще в 2017 г. было изъято 110 кв. м. площади церкви и описано все церковное имущество. Теперь оккупанты перешли к более радикальным мерам.

".. кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи – я не знаю", - отметил Климент.

В Крыму разграбили главный храм ПЦУ. Что творится? - ФОТО - фото 184844

По словам священнослужителя, разграбление храма произошло в тот момент, когда он был на конференции по вопросам религиозной свободы (что символично - прим. ред).

"Это Россия показывает всему миру, что для нее (означает) мировое сообщество и религиозная свобода", - подчеркнул архиепископ.

Напомним, что ПЦУ переживает не самые лучшие времена и в свободной Украине. Не так давно экс-глава УПЦ КП Филарет попытался расколоть Церковь. Как результат, ПЦУ наложила санкции на иерарха.

И это ему не очень понравилось.

"Обращаемся к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить права и свободы верующих УПЦ КП, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство", - заявили в "УПЦ КП".

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Крым ПЦУ Симферополь Новости Украина
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