Приехали без защиты: в Херсоне на карантин отправили бригаду "скорой"

Врачей отправили в карантин из-за идиотского протокола

В четверг, 19 марта, чиновники из Херсонской облгосадминистрации выступили с заявлением-возмущением тем, что вызвавшие "скорую" пациенты не сообщили врачам, что недавно приехали из-за границы.

В итоге врачи, которые отреагировали на вызов семьи с жалобами на высокую температуру, приехали совершенно не защищенными от коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава департамента здоровья Херсонской ОГА и депутат облсовета Виктор Короленко. Правда, вина в случившемся уж явно не может лежать исключительно на людях, которые набирали 103. Ведь врачи должны были понимать, что обращаться к ним с жалобами на температуру могут зараженные COVID-19. Но, видимо, выезд бригад с защитными масками, очками и костюмами по протоколу нашего МОЗ предусмотрен лишь для тех пациентов, которые бывали за границей. Сумели ли в данный момент в минздраве перепилить идиотский подход к осуществлению выездов к населению с симптомами коронавируса, неизвестно.

Но это не помешало Короленко возмутиться "неадекватностью граждан":

"Вчера, в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты. Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней! Призываю к ответственности за информацию, предоставляете, иначе некому будет выезжать на вызовы! Все бригады "скорой" окажутся на карантине!!! ".

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.