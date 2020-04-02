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Причастие не помогло: российский тренер потусил с Усиком и заболел коронавирусом

15:00
Усик и заболевший русский - фото 1
Усик и заболевший русский

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик оказался среди лиц, контактировавших с ватным российским террористом Антоном Кадушиным, у которого подтвердили китайскую болячку.

Украинский боксёр, страдающий православием головного мозга, не так давно призывал всех верующих ходить в церковь и есть из одной ложки, хотя это и чрезвычайно опасно.

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Теперь же Усику самому предстоит самоизоляция как потенциально заражённому COVID-19.

В четверг, 2 апреля, на своей странице в Instagram русский тренер написал о том, что взятые у него лабораторные пробы подтвердили заболевание.

Подцепил инфекцию он в Лондоне, где тусил с Александром Усиком. Еще более эпичным выглядит заболевание адепта Путина и на фоне недавних заявлений о том, что коронавируса не существует.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19 Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Так как уже многие знают и пишут в Директ вопросы, попробую ответить здесь всем. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днём. Промываю нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь Ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо

Публикация от Антон Кадушин (@antonkadushin)

Не так давно он заявлял, что есть только придуманный Усиком "хеппивирус" – вирус счастья. Такое сообщение Кадушин иллюстрировал совместной с украинским спортсменом фотографией.

Тем временем реальный коронавирус косит людей во всех странах мира. По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 804 человека. 20 заболевших умерли, а 13 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.

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