Причастие не помогло: российский тренер потусил с Усиком и заболел коронавирусом
Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик оказался среди лиц, контактировавших с ватным российским террористом Антоном Кадушиным, у которого подтвердили китайскую болячку.
Украинский боксёр, страдающий православием головного мозга, не так давно призывал всех верующих ходить в церковь и есть из одной ложки, хотя это и чрезвычайно опасно.
Теперь же Усику самому предстоит самоизоляция как потенциально заражённому COVID-19.
В четверг, 2 апреля, на своей странице в Instagram русский тренер написал о том, что взятые у него лабораторные пробы подтвердили заболевание.
Подцепил инфекцию он в Лондоне, где тусил с Александром Усиком. Еще более эпичным выглядит заболевание адепта Путина и на фоне недавних заявлений о том, что коронавируса не существует.
Не так давно он заявлял, что есть только придуманный Усиком "хеппивирус" – вирус счастья. Такое сообщение Кадушин иллюстрировал совместной с украинским спортсменом фотографией.
Тем временем реальный коронавирус косит людей во всех странах мира. По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 804 человека. 20 заболевших умерли, а 13 выздоровели.
Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.