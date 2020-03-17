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Александр Усик отказался от украинского имени – скандальное ВИДЕО

17:00
Александр Усик отказался от украинского имени – скандальное ВИДЕО - фото 1
Александр Усик отказался от украинского имени – скандальное ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик попросил иностранные СМИ называть себя только русским вариантом своего имени.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Мое имя — Александр. Называйте меня Александром. Александр — это по-русски, а Олександр — это по-украински, но я Александр", - заявил спортсмен.

Очередная выходка Усика не на шутку разозлила многих пользователей сети.

Александр Усик отказался от украинского имени – скандальное ВИДЕО - фото 197374

Отметим, что это далеко не первый скандал с участием украинского боксера. Во-первых, спортсмен регулярно ездит в оккупированный Крым. Во-вторых, он отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта" , в-третьих, чемпион является ярым сторонником служителей УПЦ МП.

Ну а о прочих его просчетах и вовсе можно слагать легенды. Подробнее об этом читайте здесь.

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Александр Усик бокс Новости Украина
Без табу
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