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Приближенного к Коломойскому экс-главу "Укртранснафты" сняли с розыска

12:40
Подельник Коломойского снят с розыска - фото 1
Подельник Коломойского снят с розыска

Бывший глава правления компании "Укртранснафта" Александр Лазорко, который в свое время знатно предприятие для махинаций с Игорем Коломойским, исчез из списка людей, которых разыскивают правоохранители.

Лазорко совершенно не беспочвенно подозревают в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах. Ему "светило" от семи до 12 лет тюрьмы, но теперь экс-чиновник может спокойно вернуться в Украину из бегов - Коломойский все порешает.

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В среду, 29 мая, с сайта МВД исчезло упоминание приближенного к олигарху деятеля, которого объявляли в розыск еще в сентябре 2015-го года по инициативе Службы безопасности.

По данным следствия, бывший глава "Укртранснафты" совершил как минимум четыре преступления: незаконно выкачивал нефть из магстральных нефтепроводов, подписывал совершенно нелегальные соглашения со структурами "Привата" на хранения нефти, а также тратил лишние деньги на страхование в ПАО "Укртранснафта". Кроме того, Лазорко резервировал нефтепровода Кременчуг–Одесса для компании Коломойского "Синтез Ойл".

В одном из своих интервью владелец группы "Приват" говорил, что после смены управления в "Укртранснафте" Лазорко сбежал в Лондон и оформил там политическое убежище.

Сама же компания после 2015 года перешла под контроль государства, хотя ранее ее подмял под себя Коломойский.

Впрочем, если раньше пособники олигарха боялись появляться в Украине, после победы на выборах Владимира Зеленского ситуация изменилась. В страну вернулись сам бывший владелец "ПриватБанка", экс-глава АП времен Яныка Андрей Портнов, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский и другие зашкваренные деятели.

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