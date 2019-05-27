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Коломойский рассказал, будет ли "добивать" Порошенко

09:25
Коломойский рассказал, будет ли "добивать" Порошенко - фото 1
Коломойский рассказал, будет ли "добивать" Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский вновь рассказал о своих политических симпатиях. Спойлер: почти все предсказуемо.

Коломойский сразу после возвращения катался к Авакову, Тимошенко и Грановскому (ВИДЕО)

Об этом сообщает Украинская правда.

В интервью СМИ, бизнесмен поведал, что на выборах в Раду будет симпатизировать кому угодно, но только не БПП. И далеко не секрет, что интересы Коломойского явно взаимосвязаны со "Слугой народа".

Что касается самого Порошенко, делец заявил, что не будет его "добивать".

"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь.И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, к следующим выборам им уже закидывать это не надо будет", - отметил олигарх.

Отметим, что ранее Петр Порошенко провел ребрендинг своей политсилы. Без мандата он и его сторонники явно не останутся. Но больше всего шансов конечно же у Команды Зе.

Согласно последним соцопросам, на первом месте "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.

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Игорь Коломойский Петр Порошенко довыборы в Раду Верховна Рада Владимир Зеленский Новости Украина
Украинская правда
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