Президенту можно: Ляшко по-тупому пояснил нарушение карантина Зеленским и компанией

Зеленский "не нарушает"

После вчерашних прогулок делегации с Банковой по Хмельницкому с распитием кофе внутри одного из кафе главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко попытался отмазать и самого президента, и сам себя.

Пояснение того, почему Зеленскому, Ермаку и компании можно распивать кофеек в закрытом зале кафе и ресторанов, а обычным людям - нет, у Виктора Ляшко вышло столь же дебильным, как попытки "Слуг народа" пояснить работу "Велюра" в разгар карантина.

Как заявил ответственный за эпидемиологическую ситуацию в стране, тусовка Зеленского в заведении, которое по указке Кабмина должно обслуживать клиентов исключительно на летних площадках, с ограничениями по количеству сидящих за столом людей, "не было нарушением". Потому что пить кофе гаранту разрешил сам Ляшко.

- Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких, - выдавил из себя нелепицу чиновник.

Эпичными выглядят и отмазки заместителя главы минздрава на фоне того, что за столом в кафе находились как минимум шесть человек, тогда как даже с учетом послаблений, запланированных на завтрашний день, это считается явным нарушением всех санитарно-эпидемиологических норм. В целом, именно из-за такого забивания людей на правила количество зараженных китайским коронавирусом увеличивается с каждым днем.

Примечательно, что сейчас, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.