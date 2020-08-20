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Президент остался доволен работой Кравчука в ТКГ - заявление

18:07
Президент остался доволен работой Кравчука в ТКГ - фото 1
Президент остался доволен работой Кравчука в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен работой главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

Кравчук хочет поговорить с жителями ОРДЛО, но есть условие

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать – прим. ред.): благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточнил президент, главным достижением Леонида Кравчука на занимаемой должности является то, что уже как месяц "на фронте нет боевых жертв". Поэтому, - полагает президент, - встречи участников ТКГ должны продолжаться.

Что было ранее?

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. Вступив в новую должность, первый президент успел принять несколько одиозных решений: во-первых, он трудоустроил 87- летнего Витольда Фокина в Трехстороннюю группу в Минске, во-вторых, пригласил в Киев российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

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Владимир Зеленский Леонид Кравчук Трехсторонняя контактная группа Новости Украина
Интерфакс Украина
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