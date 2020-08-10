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Кравчук хочет поговорить с жителями ОРДЛО, но есть условие

16:30
Кравчук хочет поговорить с жителями ОРДЛО, но есть условие - фото 1
Кравчук хочет поговорить с жителями ОРДЛО, но есть условие

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил готовность провести беседу с жителями оккупированного Донбасса, но лишь при одном условии.

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Об этом политик рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Если люди, которые там живут, будут требовать прекращения войны... Они сейчас не требуют прекращения войны, так как не видят своей перспективы, не видят своего будущего. Их обманула кремлевская пропаганда. Они видят в Украине врага", - заявил политик.

Что было ранее?

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. Вступив в новую должность, первый президент успел принять несколько одиозных решений: во-первых, он трудоустроил 87- летнего Витольда Фокина в Трехстороннюю группу в Минске, во-вторых, пригласил в Киев российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

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Радио Свобода
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