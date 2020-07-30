Зеленский назначил Кравчука главой делегации Украины в Минске

Кравчук занял место Кучмы

Слившегося из переговорного процесса после заключения абсолютно не представляющих интересы Украины договоренностей Леонида Кучмы, делегацию нашей страны будет возглавлять Леонид Кравчук.

Соответствующий указ подписал сегодня президент Владимир Зеленский, а документ опубликовали на сайте главы государства.

Почему право представлять Украину получил соратник Медведчука и явно не отличающийся патриотической позицией экс-президент, непонятно. Впрочем, те же самые характеристики, по большому счету, могут относиться и к Кучме.

- Когдая я понял, что происходит там, на Донбассе, когда наши молодые ребята умирают, защищая землю, проливают кровь днем ​​и ночью, защищают независимость и суверенитет Украины, я принял решение: если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился, - заявил сегодня Кравчук, фактически дав понять, что готов выполнять идеи Зеленского и соглашаться на те условия перемирий, на которых будут настаивать террористы.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому. Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников".

После этого Леонид Кучма без пояснения ушел в отставку.