Зеленский назначил Кравчука главой делегации Украины в Минске
Слившегося из переговорного процесса после заключения абсолютно не представляющих интересы Украины договоренностей Леонида Кучмы, делегацию нашей страны будет возглавлять Леонид Кравчук.
Соответствующий указ подписал сегодня президент Владимир Зеленский, а документ опубликовали на сайте главы государства.
Почему право представлять Украину получил соратник Медведчука и явно не отличающийся патриотической позицией экс-президент, непонятно. Впрочем, те же самые характеристики, по большому счету, могут относиться и к Кучме.
- Когдая я понял, что происходит там, на Донбассе, когда наши молодые ребята умирают, защищая землю, проливают кровь днем и ночью, защищают независимость и суверенитет Украины, я принял решение: если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился, - заявил сегодня Кравчук, фактически дав понять, что готов выполнять идеи Зеленского и соглашаться на те условия перемирий, на которых будут настаивать террористы.
Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому. Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников".
После этого Леонид Кучма без пояснения ушел в отставку.