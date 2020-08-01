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Кравчук пригласил Скабееву в Киев: Что происходит?

13:30
Кравчук пригласил Скабееву в Киев: Что происходит? - фото 1
Кравчук пригласил Скабееву в Киев: Что происходит?

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой и пригласил ее в Киев.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Во время беседы со Скабеевой, Леонид Кравчук заявил, что попытается "услышать Донбасс", отметив, что у него нет никаких амбиций, т.к. он уже "64-й год у власти".

"Мир не может быть за счет одного или за счет интересов другого. Только движение навстречу друг другу", - отметил первый президент Украины.

Во время дальнейшей беседы Скабеева заявила, что "Донбасс это не Украина", на что Кравчук попросил ее послушать "своего президента", придерживающегося противоположного мнения.

После последующих пререканий глава украинской делегации в ТКГ пригласил Ольгу Скабееву в Киев, заверив, что сможет ее переубедить.

"Приезжайте в Киев, я вас приглашаю. Я вас посажу в красивое кресло, сяду в таком же красивом кресле напротив. Поставим перед собой монитор и мы будем говорить с вами два часа. Я асболютно уверен, что вы посменяете свою точку зрения, невзирая на специальную погдготовку", - сказал Леонид Кравчук.

Напомним, пропагандистка Скабеева снова оконфузилась в ПАСЕ (ВИДЕО).

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Леонид Кравчук Новости Украина
Украинская правда
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