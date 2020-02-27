Президент МОК выступил с заявлением по поводу Олимпиады и коронавируса

Президент МОК призывает не хайповать на теме отмены Олимпиады

Не смотря на грядущую эпидемию во многих странах мира, летние Олимпийские игры отменять пока не планируют. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил президент МОК Томас Бах.

По словам чиновника, все речи о готовности отменить соревнования в данный момент являются спекуляциями и хайпом.

- Мы целиком и полностью нацелены на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая стартует 24-го июля, - подчеркнул Бах. - Насчет переноса или отмены игр, я говорить не буду, поскольку это будет подливание масла в огонь.

В то же время член МОК Ричард Паунд отметил, что у комитета осталось всего три месяца для определения судьбы Игр. Позже отмена состязаний в Токио модет больно ударить по организации и принимающей стороне в экономическом плане.

А вот судьба Чемпионата Европы по футболу по-прежнему висит на волоске. Почти во всех 12 странах, где должны пройти соревнования, уже зафиксированы случаи заражения штаммом COVID-19, а многие государства находятся на грани эпидемии.

Напомним, чрезвычайную опасность болезнь представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.