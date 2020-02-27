Папа Римский заболел после молитвы в поддержку заболевших китайским коронавирусом

Папа Римский мог заразиться штаммом COVID-19

В среду, 26 февраля, Папа Римский Франциск провел мессу, посвященную поддержке страдающих от штамма COVID-19, во время которой общался с прихожанами. А уже сегодня понтифик отменил свое участие во всех запланированных мероприятиях.

Как утверждают в Ватикане, Франциск испытывает "слабое недомогание", и вернется к выполнению запланированной работы чуть позже.

В то же время итальянские и американские таблоиды намекают на то, что Папа Римский свалился с коронавирусом, поскольку в Италии в данный момент бушует эпидемия привезенного из Китая заболевания.

Вчера же 83-летний лидер католической церкви целовах собравшихся на площади Святого Петра и пожимал им руки, хотя это и было опасно для его здоровья. Впрочем, инкубационный период нового коронавируса составляет от 5 до 14 дней, поэтому если у понтифика на самом деле диагностируют это заболевание, заразился он намного раньше.

В пресс-службе Ватикана о природе недомогания священнослужителя не говорят, но вчера на службе Папа кашлял и сморкался.

По официальным данным, в Италии заболели коронавирусом более 400 человек. Число умерших от него достигло 14.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.