Президент и МИД самоустранились после сообщений о сбитии "Боинга" МАУ

Никто из чиновников до сих пор не выступил с заявлением по "Боингу"

Глава государства Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко и другие чиновники уже почти 12 часов игнорируют заявления лидеров цивилизованного мира о том, что украинский самолёт был сбит.

Вечером в четверг, 9 января, ведущие СМИ США и Великобритании сообщили информацию о непреднамеренном сбитии самолёта Международных авиалиний Украины в Иране.

Почти сразу после этого с соответствующими заявлениями выступили Дональд Трамп, Джастин Трюдо и Борис Джонсон, но реакции от находящихся при власти украинских политиков не последовало.

Вместо того, чтобы выступить с хоть каким-то заявлением, безусловно, находящиеся в курсе событий Зеленский и Пристайко решили "спрятаться". Глава МИД и вовсе около 22:30 запостил твитт с благодарностью своему коллеге из Германии Хайко Маасу "за поддержку и договоренность о помощи в расследовании".

Дякую @HeikoMaas за підтримку у зв'язку з трагедією #ps752. В ході телефонної розмови домовилися про взаємодію заради відкритого та неупередженого розслідування. Обговорили також перспективи "Мінського врегулювання". Чекаю на новини за результатами зустрічі Меркель і Путіна 11.01 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 9, 2020

В Офисе президента топовую новость, которая напрямую касается Украины, проигнорировали и продолжают это делать по данный момент. Последнее сообщение из ОПУ в Facebook было размещено 11 часов назад, после переговоров Зеленского с премьером Канады Джастином Трюдо. Последний сразу же по завершению беседы и выступил с заявлением о том, что самолет был сбит.

В то же время в соцсетях начался такой шквал сообщений от украинцев с призывами к Зеленскому не молчать, что об этом даже написали западные журналисты.

Молчит о случившемся и Арсен Аваков, чьё ведомство по решению Рябошапки должно расследовать открытое по факту гибели рейса Тегеран-Киев уголовное дело. Более того, министр внутренних дел даже не прилетел в страну из отпуска в Италии.

К слову, продолжил отдых в Куршавеле и глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

9 января объявлен в Украине днем траура.