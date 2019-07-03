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Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания в ГПУ

21:40
Мендель отказалась признаться, что эпично затупила - фото 1
Мендель отказалась признаться, что эпично затупила

Юлия Мендель пришла к следователям, но наотрез отказалась давать им показания по поводу своего идиотского высказывания о том, как "украинские военные убивают мирных жителей на Донбассе".

Об этом заявили в пресс-службе ГПУ в ответ на запрос подконтрольного Игорю Коломойскому издания theБабель.

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Согласно документу, Мендель вызывали для пояснения публичных высказываний в эфире "плюсов". При этом на допросе представительница Зеленского попыталась прикинуться шлангом и заявила, что вопросы следователя "являются политизированными". Соратница Зе с таким же успехом могла объявить себя артисткой и рассказывать о том, что шоубиз вне политики, только она, на минуточку, занимает должность пресс-секретаря президента страны.

"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя заданные следователем вопросы не касались личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", - заявили в ГПУ.

В связи с тем, что нормально общаться с правоохранителями Мендель не захотела, генпрокуроры направили запрос в новосозданный Офис президента с просьбой пояснить за слова экс-журналистки: являются ли ее заявы речами официального лица или же личной позицией, а также рассказать, откуда у Мендель данные о том, что украинские военнослужащие "допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины".

Аргументируют необходимость получения ответов на эти вопросы правоохранители тем, что российские террористы завели более 200 уголовных дел против ни в чем не повинных украинских военных именно за "обстрелы мирных жителей", а слова Мендель дают оккупантам возможность козырять этим как "признанием вины Украины".

Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания в ГПУ - фото 183695Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания в ГПУ - фото 183696

 

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