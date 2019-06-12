Глупее не придумаешь: Мендель бездарно отмазала раздачу погонов Баканову

Юлия Мендель демонстрирует неумение отмазываться

Пресс-секретарь президента Зеленского в очередной раз удивила всех не только отсутствием квалификации, но и непроходимой, граничащей с идиотизмом глупостью. Во вторник, 12 июня, Юлия Мендель попыталась отмазать и.о. главы СБУ Ивана Баканова. Но получилось эпично.

Во время брифинга представительнице президента задали вопрос, почему назначенный замглавы СБУ никогда не служивший друг президента внезапно получает погоны лейтенанта.

Ответить на это адекватно Мендель не смогла, поэтому перешла к плану "Б" и начала буровить откровенную ахинею о том, зачем военным нужны звания. Версия получилась, надо сказать, занятная: для доступа к гостайне. Только вот от на уровень доступа погоны совершенно никак не влияют, иначе бы Баканов со своими лейтенантскими был бы первым врио главы СБУ, которому бы позволили разве что уничтоженные документы из здания в мусорный бак носить, да и то не все. Но пресс-секретарь президента об этом не знает.

- На самом деле, звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имел доступ к важной информации, секретной информации, - заверила всех присутствующих Мендель. - И этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его доходы, ни на его карьерный рост. Это звание должно быть у Баканова, чтобы он имел доступ к необходимой информации.

Стоит отметить, что на карьерный рост перепрыгнувшего из "95 квартала" в кресло первого зама председателя СБУ действительно вряд ли что-то повлияет, ведь службу он уже, де-факто, возглавил, а после назначения нового главы останется его заместителем.

Что же касается доходов, то здесь Мендель соврала. Получение лейтенанта прибавит Баканову около 50 гривен к зарплате. А вот с невысокостью звания пресс-секретарь Зеленского полностью права. Только вот выписал погоны другу президента Василий Грицак просто чтобы не было "неудобняка", когда на столь высокой генеральской должности восседает рядовой гражданский. Впрочем, ушедший в отпуск глава СБУ оказался настоящим троллем и вопреки устоявшимся традициям выписал зарвавшемуся юнцу звание, которое ему положено: при наличии высшего образования при подписании контракта со службой лейтенанта дают всем.

Так что Баканов командует спецслужбой, где даже охранники выше его по званию.