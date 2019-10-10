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Пресс-конференция Зеленского онлайн-трансляция

11:20
Зеленский стойко отвечает на вопросы журналистов - фото 1
Зеленский стойко отвечает на вопросы журналистов

Утром в четверг, 10 октября, президент Украины решил показать свою публичность и пообщаться с журналистами. При этом гарант отошел от привычного формата пресс-конференции, когда на встрече одновременно присутствуют сотни представителей СМИ.

Вместо этого в Kyiv Food Market у Зеленского начали приглашать журналистов отдельными группами, на разное время, а глава государства отвечает практически на все вопросы.

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При этом президент демонстрирует свою недостаточную компетенцию во многих проблемах, неудачно шутит, но отказываться от общения с прессой все же не решается.

Что же касается самой организации мероприятия, то к пресс-секретарше Зеленского Юлии Мендель и Офису президента есть вопросы: на пресс-марафон не допустили многих журналистов. К примеру, Даниила Мокрика.

Смотрите пресс-конфренецию Владимира Зеленского онлайн:

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