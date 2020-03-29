Премьер Шмыгаль обрезает зарплаты топ-чиновникам

Шмыгаль заработал пару баллов в свой актив и нажил врагов пр иэтом

Украинским чиновникам высших рангов придется "затянуть пояса" до конца 2020 года.

В связи с пандемией коронавируса премьер-министр Денис Шмыгаль предложил "начать с себя", поэтому всем чиновникам, кто получает больше 47 тысяч гривен в месяц зарплату урежут вдвое.

Исключением будут лишь те, кто задействован в борьбе с пандемией SARS-CoV-2 и COVID-19.

“Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. Начнем просмотр Госбюджета из себя”, - написал Шмыгаль у себя в телеграм-канале.

Отметим, что это ужасный удар по самым одиозным топ-чиновникам - бывшим журналистами Сергею Лещенко и Мустафе Найему, которые трудятся в наблюдательных советах “Укрзалізниці” и “Укроборонпрома” соответственно, где получают ежемесячно больше 300 000 гривен за то, чего не понимают в принципе.