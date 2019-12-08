Неприкаянный экс-нардеп Лещенко прорвался в набсовет "Укрзализныци"

Сергей Лещенко войдет в набсовет "Укрзализныци" по квоте Кабмина

Бывший парламентарий, поносивший БПП всю дорогу своего депутатства, Сергей Лещенко займет место в наблюдательном совете погрязшего в коррупции оператора железных дорог "Укрзализныця". Вместе с ним в набсовет войдет также советник министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия Олег Журавлев.

Как утверждает источник профильного издания ЦТС в министерстве инфраструктуры, на днях Кабмин утвердит две новые кандидатуры членов наблюдательного совета "Укрзализныци".



Сергей Лещенко и Олег Журавлев пройдут в институт по квоте правительства.

"6 декабря состоялось подведение итогов конкурса Комитетом по отбору руководителей госпредприятий. Лещенко и Журавлев заменят в набсовете "Укрзалізниці" Даниэля Билака и Константина Марьевича", - отметил собеседник СМИ.

Как известно, в середине октября Кабмин вернул "Укрзалызницю" в сферу управления Мининфраструктуры, а сейчас правительство готовит взять гиганта под свой контроль, заменив все руководство оператора. Как утверждает премьер Алексей Гончарук, необходимость заменить все топовое звено в "Укрзализныце" обусловлено "дикой коррупцией". Кроме того, в глобальном планировании всю компанию планируют разделить на три отдельные части, а затем - отправить на приватизацию.

Что же касается Лещенко, то отправивший свою жену-сепаршу развлекать русских, призывавший лишить Украину безвиза "еврооптимист" был совершенно неприкаянным с момента своего провала на выборах в Раду. После своей конъюнктурной деятельности в БПП в "Слуги народа" его не взяли принципиально, а на мажоритарном округе Лещенко с треском продул, хотя и пытался использовать символику Зе команды.

С тех пор о нем толком ничего не было слышно. Как и о его друге и соратнике Мустафе Найеме, который с недавних пор все же сумел прибиться к власть имущим и стал заместителем лишенного доступа к гостайне гендира "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.