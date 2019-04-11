Предвыборное харакири: За что люди Порошенко съели губернатора Степанова

Порошенко утратил контроль / Думская

Обозреватель Без Табу обращает внимание на очередную порцию «вредных советов» от политтехнологов Петра Порошенко. Под раздачу попал Одесский регион, который теперь полностью вычеркнут из электорального поля пока еще действующего, но летящего в пропасть президента.

Всю прошлую неделю – то есть первую неделю после первого тура выборов – сторонники действующего президента получали небольшую прибавку к своему паршивому настроению. Команда Петра Порошенко в целом грамотно отвечала на вызовы «выскочки» Владимира Зеленского. Стадион так стадион, анализы так анализы, мужик так мужик. 15% на таком, конечно, не отыгрывают, но появилось ощущение, что гарант наш нынешний не безнадежен. Потом пошли реплики из разряда «вернись, я всё прощу». В смысле, «изменю методы общения и избавлюсь от токсичного окружения». Это слегка насторожило. Обещания произвести кадровые изменения многими были восприняты с оптимизмом. Но выкинули того, кого вообще не было выкидывать никакого смысла между первым и вторым туром.

Водичка одесская - самое то для анализов

О том, как отстраняли, а затем увольняли Максима Степанова, как губернатор вступил в схватку с беззаконием (назовем вещи своими именами – субботний указ президента ничего общего с Конституцией не имел), мы подробно писали в своих новостях.

Забавным вышло то, что перед тем, как уволить втихаря Максима Степанова, правительство заслушало отчет минкульта о проделанной за год работе. И едва ли не первым фотослайдом отчета об успехах и достижениях был вот этот – губернатор Одесской области варит уху на этнофестивале в Вилково. Даже министерство культуры не обошлось без героя последних нескольких дней.

Ирония чиновничьей судьбы

Гораздо любопытнее наблюдать, как сейчас на в целом успешного управленца, который ничего не смог сделать с реакцией региона на мародерство друга президента Гладковского, Мальдивы и тарифную политику, льются по заказу штаба Петра Порошенко ушаты отборной грязи. Это уже не условный придворный дурачок Мирослав Олешко – открыла рот рыба более хищная. Например, знатный политтехнолог, не раз менявшая политический окрас Зоя Казанжи. В 2004-м она была пресс-атташе «пидрахуя» Сергея Кивалова, затем работала в штабе мэра Одессы Эдуарда Гурвица, после событий 2014-го стала замом губернатора Одесской области Игоря Палицы. После заезда сюда грузинской команды уехала в Киев искать копирайтерское счастье у Владимира Гройсмана.

Долго сотрудничать не получилось, и Зоя Казанжи пошла на ставку в пиар-отдел Петра Порошенко. Источники «Без Табу» сообщают, что последний ее работодатель – нардеп Алексей Гончаренко. Он и проспонсировал сначала такое.

Зоя Казанжи открывает травлю Степанова:

А затем и такое. Любопытно, что Зоя Ивановна не просто на своей странице писала авторитетный бред, но и приходил в аккаунты к нардепам, которые посмели назвать Степанова «адекватным губернатором». Казанжи давно не была на своей исторической родине, но зато знает, что там происходит.

Бредок от политтехнолога Казанжи, ну, как бредок – наброс:

Структуры, близкие к Алексею Гончаренко, получили карт-бланш от консультантов Петра Порошенко. Почему-то президента не смутило то обстоятельство, что на севере области (где Гончаренко и курировал выборы) результат оказался таким же провальным. Более того, Гончаренко агитировал там больше за себя, чем за патрона. Доверие к Костусеву-младшему – роковая ошибка Петра Порошенко. На этой неделе Гончаренко развернул весь медийный ресурс против почти поверженного Степанова. На популярном сайте, принадлежащем нардепу от БПП, даже не гнушались использовать откровенную чернуху.

Сайт Гончаренко поймали за руку на вранье:

Вряд ли у Гончаренко появилась обида на губернатора Степанова. Но нужно было кому-то отдуваться за провальный результат на выборах. Степанов за последние два года зарекомендовал себя как человек, не боящийся предлагать и спорить. Как такого персонажа не подставить? Последним «прости» в адрес уже экс-губернатора от Алексея Гончаренко стала организация приезда «ряженой Зе-Команды». Люди Алексея наняли активистов, посадили их в зеленые, ничуть «не бросающиеся в глаза» микравтобусы. И пригнали к зданию облгосадминистрации. Новость готова.

Технологии партии власти

Максим Степанов не нуждается ни в жалости, ни в сострадании, ни в защите. Он профессионально отработал в должности, которая вот-вот уйдет в историю. Наверняка мы о нем услышим в контексте украинской политики. Возможно, он вернется в Одессу уже с новым президентом. Не пропадет, одним словом. Но как быть с теми, чья функция с годами не меняется? Съели одного губернатора (при всех странностях Саакашвили), съели второго. Вам, господа, ключи от кабинета председателя обладминистрации нужны? Или «я дерусь, потому что дерусь»?



С большой долей вероятности пока же можно утверждать, что после такого решения Петр Порошенко скинет здесь еще 4-5%. Одним регионом меньше, подумаешь.

Василий Бондаренко, Без Табу