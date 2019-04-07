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Порошенко неистовствует: Под нож пошел высокий чиновник

17:02
Степанов побыл любимцем президента два года - фото 1
Степанов побыл любимцем президента два года / Думская

Пока еще действующий президент Петр Порошенко в попытке догнать поезд, который ушел, пошел во все тяжкие и решил делать срочные кадровые ротации.

Вчера под нож попал губернатор Херсонской области, которого связывают с убийством местной активистки Катерины Гандзюк. Отставка Андрея Гордеева была обставлена как "по собственному желанию", однако, как мы знаем, после таких долгих мхатовских пауз экспромтов у украинских чиновников не бывает.

В воскресенье, 7 апреля, банхаммер президента обрушился на губернатора соседней - Одесской области Максима Степанова.

В отличие от Гордеева за Степановым явных косяков не было - управлял областью от не удивление толково и, можно сказатью даже успешно. Единственным проколом Максима Степанова стали 9% поддержки Петра Порошенко на вверенной ему территории в первом туре выборов президента.

Такого Петр Порошенко не простил.

По информации Думской, вместе со Степановым без государственной служба остались также три его коллеги. Один из них - херсонский Гордеев, кто двое других - пока не совсем ясно.

Распоряжения об увольнении будут опубликованы в среду, после заседания Камбина, который формально сделает соответствующее представление.

Напомним, что Порошенко после встречи с активистами-антикоррупцуионерами пообещал стать хорошим и все исправить - то есть, уволить зашкваренных чиновников и силовиков-коррупционеров. Как видим, под шумок президент также зачищает тех, кто не сумел обеспечить ему голоса.

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Максим Степанов Петр Порошенко Одесская область Выборы президента 2019 Новости Украина
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