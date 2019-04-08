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Не вижу причин: Одесский губернатор плевал на указы Порошенко

13:45
Степанов отважился на демарш - фото 1
Степанов отважился на демарш / Думская

Глава одесской областной администрации Максим Степанов открыто пошел против президента Порошенко и отказался уходить в отставку.

Порошенко отправил в отставку губернатор Одесской области Максима Степанова. Эта новость стала главным событием минувших выходных, а утром в понедельник, 8 апреля, информация была официально подтверждена на уровне АП. Однако сегодня Степанов заявил, что уже никто никуда не идет

Порошенко неистовствует: Под нож пошел высокий чиновник

Порошенко увольняет, но чиновники не увольняются:

Не вижу причин: Одесский губернатор плевал на указы Порошенко - фото 179010

По его словам, указ президента незаконен. А у него самого полно сил и нет никакого желания уходить в отставку.

«Я продолжаю работать, не вижу причин для отставки», - прокомментировал дерзкий губернатор, ранее ни в чем подобном не бывший замечен.

Уже никто никуда не идет:

Вполне вероятно, что смелости Степанову добавили гарантии от Коломойского, с которым, по информации Без Табу, чиновник уже успел сверить часы. Кстати, алгоритм напоминает историю с прокурором Куликом, который после консультаций с олигархом возбудился в отношении ближайшего окружения Порошенко.

Кстати, Максим Степанов также признал, что дружит с бывшим губернатором Игорем Палицей, бизнес-партнером Игоря Коломойского. «И не вижу в этом ничего плохого», - подчеркнул бунтующий глава области.

Что это означает для Петра Порошенко? А то, что у действующего президента плывет земля под ногами, а его правление переходит в стадию агонии.

То, что глава государства не контролирует своих людей, свидетельствует о том, что дни Порошенко во главе страны сочтены. Иначе нарастающую анархию и открытые демарши чиновников не объяснить.

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Максим Степанов Петр Порошенко Одесская область Выборы президента 2019 Новости Политика
Без Табу
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