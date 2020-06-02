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"Представители" ОРДЛО в Минске: Ермак рассказал, кого пошлют боевики

11:47
"Представители" ОРДЛО в Минске: Ермак рассказал, кого пошлют боевики - фото 1
"Представители" ОРДЛО в Минске: Ермак рассказал, кого пошлют боевики

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах в Минске.

Украина пригласит переселенцев на следующее заседание ТКГ – Ермак

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Андрея Ермака, к переговорном процессу об урегулировании ситуации на Донбассе могут быть привлечены лишь представители общественных организаций ОРДЛО.

"Если такие представители населения должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества", - сказал политик.

Отметим, что…

Общественные организации являются одним из элементов гражданского общества в демократических странах. Учитывая, что российские террористические организации "ЛНР" и "ДНР" демократическими структурами явно не являются, существование на подконтрольной им территории независимых "общественных организаций" является невозможным.

Следовательно, данная инициатива Ермака является абсолютно бесперспективной для решения "донбасского вопроса".

Напомним, миллиарды долларов: Посчитаны траты РФ на боевиков "ЛДНР".

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Новости Украина Андрей Ермак Офис Президента Минские соглашения ДНР "ЛНР" АТО
Укринформ
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