Праздновали возвращение из Польши: под Житомиром компания из 8 человек заразилась COVID-19

В Житомирской области зафиксировали вспышку коронавируса

Из-за дебильного и неадекватного отношения к пандемии китайского коронавируса, а также к необходимости соблюдения правил самоизоляции Малин Житомирской области могут взять в санитарное кольцо.

Как сообщил в среду, 8 апреля, глава области Виталий Бунечко, в городе зафиксировали вспышку распространения коронавируса.

Началось все с того, что вернувшийся с заработков молодой человек решил собрать движуху и забухать с друзьями. В итоге он умудрился передать вирус как минимум троим знакомым. А уже они заразили инфекцией других людей.

- Мы имеем вспышку в Малине. Установлено восемь случаев заражения. Праздновали возвращение из Польши вместе с нулевым пациентом три человека. Все они контактировали со множеством лиц. Их количество устанавливается, - отметил губернатор.

В городе теперь работает спецкомиссия и руководство нацполиции области.

- Будем принимать решение о взятии городов Малин и Бердичев, где отмечены семь и восемь заражений, в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города, - подчеркнул Бунечко.

Напомним, на сегодня в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.