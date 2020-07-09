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Пожары на Луганщине: Спасатели обуздали стихию

19:55
Пожары на Луганщине: Спасатели обуздали стихию - фото 1
Пожары на Луганщине: Спасатели обуздали стихию

В четверг, 9 июля, спасатели ГСЧС локализовали лесные пожары на территории Луганской области.

Пожары на Луганщине: Полиция рассматривает три версии ЧП

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 июля удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района произошло 6 июля возле с. Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м / с) переменных направлений распространилась на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Пока остаются три очаги тления. Угрозы распространения огня нет", - говорится в сообщении.

Пожары на Луганщине: Спасатели обуздали стихию - фото 202536

К тушению привлечены 1 тыс 494 человек и 293 единицы техники, из них от ГСЧС 736 спасателей и 146 единиц техники (в том числе 2 самолета АН-32П). На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Пожары на Луганщине: Спасатели обуздали стихию - фото 202537

Напомним, что ….

6 июля Луганскую область охватили лесные пожары. Благодаря стараниям сотрудников ГСЧС огонь удалось потушить, однако на следующий день стихия взяла реванш. Для ликвидации бедствия власти задействовали ВСУ, Нацгвардию и авиацию. В результате ЧП погибли 5 человек, около сотни домов были уничтожены.

 

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