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Несмотря на угрозы боевиков: Зеленский приказал тушить пожары на Донбассе авиацией

13:20
Зеленский хочет, чтобы авиация тушила пожары в Луганской области - фото 1
Зеленский хочет, чтобы авиация тушила пожары в Луганской области

В среду, 8 июля, президент Украины якобы единолично решил поднять в воздух самолеты ГСЧС для борьбы с огнем на полыхающей территории Луганской области.

В среду, 8 июля, во время брифинга об этом объявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который отправился на место бедствия сегодня утром.

На Луганщине бушуют лесные пожары, идет срочная эвакуация – ФОТО

По словам главы МВД, огромную территорию, охваченную пожарами, нужно полностью локализовать до конца дня. А президент Украины приказал использовать для этого авиацию.

В то же время глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что распоряжения президента фактически невозможно выполнить, поскольку оккупационные власти "ЛНР" не дают гарантии для безопасности полетов самолетов ГСЧС.

- Два самолета стоят готовые для вылета, заправленные и водой, и горючим, - отметил губернатор. - Мы делали запрос на ту сторону, а сепары сказали, что никаких гарантий безопасности они не дают.

Несмотря на угрозы боевиков: Зеленский приказал тушить пожары на Донбассе авиацией - фото 202456

Напомним, 6 июля на территории Ахтырского и Боровского лесничеств произошло возгорание, которое привело к масштабным пожарам. Из-за сильного ветра и жары окгонь распространился на соседние села и уничтожил более 100 домов.

В результате ЧП погибли шесть человек. Десятки пострадавших попали в больницы.

По факту пожаров открыто уголовное дело. Следователи рассматривают три возможные версии случившегося: неосторожное обращение огнем, умышленный поджог и возгорание из-за погодных условий.

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Луганская область пожар Арсен Аваков Владимир Зеленский Новости
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