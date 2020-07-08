Несмотря на угрозы боевиков: Зеленский приказал тушить пожары на Донбассе авиацией

Зеленский хочет, чтобы авиация тушила пожары в Луганской области

В среду, 8 июля, президент Украины якобы единолично решил поднять в воздух самолеты ГСЧС для борьбы с огнем на полыхающей территории Луганской области.

В среду, 8 июля, во время брифинга об этом объявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который отправился на место бедствия сегодня утром.

По словам главы МВД, огромную территорию, охваченную пожарами, нужно полностью локализовать до конца дня. А президент Украины приказал использовать для этого авиацию.

В то же время глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что распоряжения президента фактически невозможно выполнить, поскольку оккупационные власти "ЛНР" не дают гарантии для безопасности полетов самолетов ГСЧС.

- Два самолета стоят готовые для вылета, заправленные и водой, и горючим, - отметил губернатор. - Мы делали запрос на ту сторону, а сепары сказали, что никаких гарантий безопасности они не дают.

Напомним, 6 июля на территории Ахтырского и Боровского лесничеств произошло возгорание, которое привело к масштабным пожарам. Из-за сильного ветра и жары окгонь распространился на соседние села и уничтожил более 100 домов.

В результате ЧП погибли шесть человек. Десятки пострадавших попали в больницы.

По факту пожаров открыто уголовное дело. Следователи рассматривают три возможные версии случившегося: неосторожное обращение огнем, умышленный поджог и возгорание из-за погодных условий.