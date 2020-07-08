Пожары на Луганщине: Полиция рассматривает три версии ЧП

Пожары на Луганщине: Полиция рассматривает три версии ЧП

Национальная полиция Украины рассматривает три версии возникновения лесных пожаров в Луганской области.

Об этом заявил глава НПУ Игорь Клименко.

На данный момент у следствия имеется три основных версии возникновения ЧП - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

"Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз. Основная задача сейчас - спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", - заявил глава НПУ Игорь Клименко.

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечены более 50 следователей в составе усиленных СОГ, созданы поисковые группы оперативников блока криминальной полиции. На охрану публичной безопасности и порядка на месте ликвидации пожаров задействовано более 200 полицейских.

Напомним, что ….

6 июля Луганскую область охватили лесные пожары. Благодаря стараниям сотрудников ГСЧС огонь удалось потушить, однако на следующий день стихия взяла реванш. Для ликвидации бедствия власти задействовали ВСУ, Нацгвардию и авиацию. В результате ЧП погибли 5 человек, около сотни домов были уничтожены.