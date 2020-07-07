На Луганщине бушуют лесные пожары, идет срочная эвакуация – ФОТО

На Луганщине бушуют лесные пожары, идет срочная эвакуация – ФОТО

Во вторник, 7 июля, у поселков Волчье и Смоляниновое Луганской области возникли лесные пожары. Спасатели ГСЧС продолжают борьбу с огнем и проводят срочную эвакуацию местного населения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховой), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниновое Новоайдарского района. Сейчас проходитт эвакуация жителей этих населенных пунктов. На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники", - говорится в сообщении.

Вскоре к ликвидации огня присоединятся также харьковские и полтавские спасатели. Работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются.

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