Пожар в "Токио Стар": суд вынес вердикт владельцу - ФОТО, ВИДЕО
Во вторник, 20 августа, Киевский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного.
Об этом сообщают местные СМИ.
По данным источников, в процессе суда подсудимого пытался взять на поруки главный раввин юга Украины Авраам Вольф. Однако Фемида отказала.
Вадим Черный
Несмотря на неудачу, защита Черного не намерена сдаваться и планирует подать апелляцию.
Горе-бизнесмен также настроен весьма оптимистично.
"Уголовного преследования я не боюсь. У меня в жизни были моменты, когда против меня велось 70 дел", - заявил Черный.
Авраам Вольф
Отметим, что из-за пожара в "Токио Стар" погибли 9 человек. По факту ЧП открыто следствие. На данный момент Вадим Черный подозревается в нарушении правил пожарной безопасности ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Он пообещал ответить перед законом, но при одном условии.
"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - сказал бизнесмен.
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