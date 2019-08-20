Пожар в "Токио Стар": суд вынес вердикт владельцу - ФОТО, ВИДЕО

Пожар в Токио Стар: суд вынес вердикт - ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 20 августа, Киевский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного.

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, в процессе суда подсудимого пытался взять на поруки главный раввин юга Украины Авраам Вольф. Однако Фемида отказала.

Вадим Черный

Несмотря на неудачу, защита Черного не намерена сдаваться и планирует подать апелляцию.

Горе-бизнесмен также настроен весьма оптимистично.

"Уголовного преследования я не боюсь. У меня в жизни были моменты, когда против меня велось 70 дел", - заявил Черный.

Авраам Вольф

Отметим, что из-за пожара в "Токио Стар" погибли 9 человек. По факту ЧП открыто следствие. На данный момент Вадим Черный подозревается в нарушении правил пожарной безопасности ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Он пообещал ответить перед законом, но при одном условии.

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - сказал бизнесмен.

Напомним, кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ.