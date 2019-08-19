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Пожар в "Токио стар": ГПУ отчиталась об успехах

16:30
Пожар в "Токио стар": ГПУ отчиталась об успехах - фото 1
Пожар в "Токио стар": ГПУ отчиталась об успехах

Намедни всю страну шокировал пожар в одесской гостинице "Токио стар". Зеленский и Гройсман призвали покарать виновных. За дело взялись следователи. Как результат, владельца отеля Вадима Черного заподозрили в нарушении правил пожарной безопасности.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)",- заявили в прокуратуре.

Отметим, что о нарушениях противопожарной безопасности в "Токио стар" украинцы писали и ранее.

Пожар в 'Токио стар': ГПУ отчиталась об успехах - фото 186178

Сам же подозреваемый Вадим Черный пообещал ответить перед законом, но при одном условии.

Пожар в 'Токио стар': ГПУ отчиталась об успехах - фото 186180

Вадим Черный

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - сказал бизнесмен.

Напомним, кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ.

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