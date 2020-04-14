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Пожар в Чернобыле: Полиция вручила подозрения поджигателям

Вчера, 22:40
Пожар в Чернобыле: Полиция вручила подозрения поджигателям - фото 1
Пожар в Чернобыле: Полиция вручила подозрения поджигателям

Полиция Киевской области вручила подозрения за поджоги в Чернобыльской зоне.

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Об этом заявил пресс-секретарь МВД Андрей Шевченко.

"Двум лицам сообщили о подозрении в том, что они причастны к поджогам в зоне отчуждения, которые по мнению следствия могли вызвать такие масштабные пожары. Следствие продолжается. Они не задержаны", - сказал спикер.

Также Шевченко уточнил, что на данный момент полиция продолжает поиск иных лиц, причастных к преступлению.

"Есть несколько признаков, что могли быть другие лица, которые проникли в зону отчуждения. Полицией изучаются причины таких масштабных пожаров и не одиночных очагов возгорания. Этот пожар необычен тем, что было несколько очагов во многих местах. Пока это предположение, что могла действовать группа лиц", - добавил спикер.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. По уверению пожарных, ситуация по локализации огня являлась полностью контролируемоей, радиационный фон не превышал допустимой нормы.

14 апреля пожары прекратились.

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Чернобыль Национальная полиция пожар Новости Украина
Громадське
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