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Потоп в "Ocean Plaza": коммунальщики ликвидировали аварию – ФОТО

11:34
Потоп в "Ocean Plaza": коммунальщики ликвидировали аварию – ФОТО - фото 1
Потоп в "Ocean Plaza": коммунальщики ликвидировали аварию – ФОТО

В среду, 15 января, работники КП Киевтеплоэнерго ликвидировали последствия аварии в районе столичного ТРЦ "Ocean Plaza".

Потоп в Ocean Plaza: 10 людей пострадали, ремонтники борются с ЧП – ФОТО

Об этом пресс-служба предприятия сообщила в Facebook.

"В 4:15 утра Киевтеплоэнерго завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza….С момента обнаружения повреждений вечером 13 января три бригады Киевтеплоэнерго работали в круглосуточном режиме", - заявили коммунальщики, добавив, что трубопровод заработал в прежнем режиме.

Потоп в 'Ocean Plaza': коммунальщики ликвидировали аварию – ФОТО - фото 194354

"По состоянию на 9:00 завершили заполнение системы теплоносителем и переключение клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5", - подчеркнули в КП.

Потоп в 'Ocean Plaza': коммунальщики ликвидировали аварию – ФОТО - фото 194355

Напомним, в результате прорыва теплотрассы затопило всю территорию у ТРЦ "Ocean Plaza" . Авария полностью парализовала движение транспорта; несколько человек получили ожоги. По факту ЧП полиция открыла дело. Подробности читайте по ссылке.

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