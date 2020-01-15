Потоп в "Ocean Plaza": коммунальщики ликвидировали аварию – ФОТО

Потоп в "Ocean Plaza": коммунальщики ликвидировали аварию – ФОТО

В среду, 15 января, работники КП Киевтеплоэнерго ликвидировали последствия аварии в районе столичного ТРЦ "Ocean Plaza".

Об этом пресс-служба предприятия сообщила в Facebook.

"В 4:15 утра Киевтеплоэнерго завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza….С момента обнаружения повреждений вечером 13 января три бригады Киевтеплоэнерго работали в круглосуточном режиме", - заявили коммунальщики, добавив, что трубопровод заработал в прежнем режиме.

"По состоянию на 9:00 завершили заполнение системы теплоносителем и переключение клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5", - подчеркнули в КП.

Напомним, в результате прорыва теплотрассы затопило всю территорию у ТРЦ "Ocean Plaza" . Авария полностью парализовала движение транспорта; несколько человек получили ожоги. По факту ЧП полиция открыла дело. Подробности читайте по ссылке.